В Казани Porsche столкнулся с каршерингом, машина серьезно пострадала

В Казани на ул. Толстого случилось жуткое дорожное происшествие с Porsche и машиной каршеринга. Столкновение было настолько сильным, что первый автомобиль серьезно пострадал: передняя часть машины оказалась смята.

На место аварии были вызваны экстренные службы. По предварительным данным, никто из водителей сильно не пострадал. Обстоятельства и причины дорожного происшествия сейчас выясняются.

На месте аварии специалисты уже установили новое ограждение.

Ранее мы писали о том, что появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок. Авто столкнулись лоб в лоб. По этой причине весь передний бампер автомобиля смялся. Напомним, что в результате дорожного происшествия пострадали 4 человека, в частности несовершеннолетний пассажир автомобиля. Всех их госпитализировали в медицинское учреждение.