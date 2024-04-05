В Казани ребенок попробовал найденные в заброшке наркотики и умер от передозировки

В Московском районе города Казани случилась самая настоящая трагедия. В заброшенном здании подростки нашли наркотики и решили попробовать. Как итог, один молодой человек умер, по предварительной информации, от передозировки, а двоих его друзей госпитализировали с признаками отравления.

После этого началась проверки со стороны сотрудников полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет Inkazan.

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