В Казани на улице Чапаева временно ограничат движение с 24 апреля

В Авиастроительном районе Казани на улице Чапаева будет ограничено движение транспорта. Причина - производство работ по установке трассы тепловода.

В период с 24 апреля по 30 июня 2024 года, движение любого транспорта будет ограничено на участке от улицы Чапаева, 6к1 до пересечения с улицей Побежимова.

С 8 по 9 июня дорога будет перекрыта недалеко от дома на улице Чапаева, 2/36 около пересечения с улицей Побежимова. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства исполнительного комитета Казани.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске Татарстана 17 апреля пройдет массовая проверка водителей. Местных жителей предупредили, что у специалистов есть при себе персональные видеорегистраторы.