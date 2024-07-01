В Казани на Терегулова, 14 и 18 появится новая платная парковка

В Казани на ул. Терегулова может появиться платная парковка. В настоящее время проект проходит антикоррупционную экспертизу. Об этом рассказали в исполнительном комитете региональной столице.

Парковка расположится по обеим сторонам улицы, около домов №14 и №18. Всего в планах организовать 45 машиномест. Возможная цена размещения автомобиля - 30 рублей в час.

В комитете сообщили, что благодаря этому получится увеличить места с 9643 до 9699.

Проект был направлен на снижение напряженности движения автомобилей на территории и увеличение парковочных мест для автовладельцев.

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