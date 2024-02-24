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· Алина Алмакаева

В Казани на «Играх будущего» будут парады косплееров

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Сегодня в Казани проходит шестой день международного мультиспортивного турнира под названием "Игры Будущего". В рамках соревнований спортсмены будут состязаться в семи различных дисциплинах, где будут разыграны две пачки медалей.

Помимо этого, посетители события смогут замутиться в качестве фиджитал-спортсменов и пообщаться с настоящими звездами. И не только это, в течение дня также будет возможность увидеть парады косплееров.

А еще, в 13:30 запланирована автограф-сессия игроков из команды Entity по Dota 2, а в 16:10 футболиста клуба "Рубин" - Руслана Безрукова. Кроме всего этого, выступят детский хор "Милли Хор", государственный фольклорный ансамбль "Бермянчек" и прозвучит диджей-сет от Kandinsky.

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