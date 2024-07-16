В Казани на феминистку завели дело о пропаганде ЛГБТ*

Активистка «Фемкызлар» Диана Нурмухаметова в социальных сетях сообщила, что на нее завели административное дело — местную жительницу заподозрили в пропаганде нетрадиционных отношений в Сети.

Казанка рассказала, что причина тому фотографии, на которых девушки обнимаются, целуются и трогают друг друга.

Она также добавила, что уверена, что такая статья политическая и отметила, что с ней сейчас все хорошо. Если вдруг ей назначат штраф, то она откроет сбор денежных средств.

Суд должен будет пройти сегодня, 16 июля 2024 года.

* - запрещенная в России организация.

Ранее мы писали о том, что основателя частных детских садов «Егоза» в Татарстане приговорили лишению свободы. Подавала в Министерство образования и науки Татарстана списки с завышенным количеством несовершеннолетних и в итоге получила больше субсидий — 1,1 млн рублей и не только.