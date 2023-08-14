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· Алина Алмакаева

В Казани на благоустройство посёлков выделят 51 миллиард рублей

Благоустройство посёлков Казани обойдётся в 51 миллиард рублей
В Казани на благоустройство посёлков выделят 51 миллиард рублей

skidki-2023.ru

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На благоустройство казанских посёлков уйдёт 51 миллиард рублей. Такими данными поделился замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на деловом понедельнике.


На это деньги обустроят участки жилых массивов. В посёлках необходимо установить водоотводы за 30 миллиардов рублей, наладить водоснабжение за 3 миллиарда рублей, утилизировать ТКО за 433 миллиона рублей и поставить освещение за 236 миллионов рублей.

Помимо этого есть необходимость сделать дороги за 917 миллиардов рублей.

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