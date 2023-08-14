В Казани на благоустройство посёлков выделят 51 миллиард рублей
skidki-2023.ru
На благоустройство казанских посёлков уйдёт 51 миллиард рублей. Такими данными поделился замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на деловом понедельнике.
На это деньги обустроят участки жилых массивов. В посёлках необходимо установить водоотводы за 30 миллиардов рублей, наладить водоснабжение за 3 миллиарда рублей, утилизировать ТКО за 433 миллиона рублей и поставить освещение за 236 миллионов рублей.
Помимо этого есть необходимость сделать дороги за 917 миллиардов рублей.