В Казани на благоустройство посёлков выделят 51 миллиард рублей

Благоустройство посёлков Казани обойдётся в 51 миллиард рублей

На благоустройство казанских посёлков уйдёт 51 миллиард рублей. Такими данными поделился замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на деловом понедельнике.



На это деньги обустроят участки жилых массивов. В посёлках необходимо установить водоотводы за 30 миллиардов рублей, наладить водоснабжение за 3 миллиарда рублей, утилизировать ТКО за 433 миллиона рублей и поставить освещение за 236 миллионов рублей.

Помимо этого есть необходимость сделать дороги за 917 миллиардов рублей.