В Казани хотят обновить 263 автобуса в 2024 году

В период с 2023 по 2024 год в городе Казань планируется провести модернизацию 263 автобусов. Казанцы высказывают свои недовольства в отношении технического обслуживания автобуса №11. В свою очередь, перевозчики рассматривают различные варианты для обновления автопарка.

Важно отметить, что предполагаемые изменения затронут и сам маршрут, относительно которого жители города высказывали свои замечания. Соответствующая жалоба уже передана в Комитет по транспорту.