В Казани до 42 рублей подорожает стоимость проезда в метро

С 10 января в Казани будет увеличена стоимость проезда в метро. При оплате безналичным способом проезд обойдется в 38 рублей, а при наличной оплате – в 42 рубля. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Также было объявлено, что при оплате проезда по транспортной карте стоимость составит 38 рублей, а для тех, кто совершает 100 и более поездок, цена за одну поездку будет снижена до 28 рублей. За провоз ручной клади сверх установленных норм также придется заплатить 38 рублей.

Напомним, что с 1 января уже произошло повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Теперь билет стоит 42 рубля при оплате наличными и 38 рублей при оплате банковской или транспортной картой.

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