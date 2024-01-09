Загрузка гостиниц в Татарстане в новогодние каникулы превысила 75%

Во время новогодних каникул в среднем отели Татарстана были заполнены на 75%. Сергей Иванов, председатель Госкомитета по туризму РТ, сообщил об этом на брифинге, посвященном оценке результатов проведения культурных и массовых мероприятий в регионе. По его словам, с 31 декабря по 8 января загруженность гостиниц составляла более 75%, а в главные праздничные дни достигала 100%.

Также отмечается высокая загрузка загородных объектов размещения - 14 глэмпингов, работавших в праздники, имели почти 100% заполненности. Говоря о посещаемости горнолыжных комплексов, Иванов отметил, что холодные погодные условия влияли на активность людей на свежем воздухе. Место посещения оказалось популярным, но не настолько, как ожидалось.

Напомним, что в Казани к саммиту БРИКС отремонтируют здание «Дома печати».