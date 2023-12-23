В Казани будет реализована реконструкция парка Петрова

В Казани будет проведена реконструкция парка Петрова. Проект получил положительные итоги культурно-исторической экспертизы. О заключениях сообщил комитет республики по охране объектов культурного наследия.

Площадь участка по ул.Халтурина составляет порядка 24 тыс. кв. м. При реализации идеи реконструкции планируется использование различных материалов для покрытия, включая брусчатку, асфальт и резиновые покрытия.

Ранее в больнице скончался второй парень, которого сбил водитель каршеринга