В Казани выписали из больницы всех заболевших сотрудников «Нэфис Косметикс»

Всех сотрудников «Нэфис Косметикс», заразившихся сальмонеллезом после посещения столовой предприятия, выписали из больниц в Казани.

Об этом редакции PROKAZAN рассказали в компании «Нэфис Косметикс».

Заболевшие сотрудники пробыли в медучрежденияи около двух недель после того, как были госпитализированы 15 марта.



Госпитализация продолжалась примерно неделю. Представители компании сообщили, что пациентов начали выписывать еще на прошлой неделе. За время пребывания в больнице сотрудники здравпункта «Нэфиса» поддерживали постоянное взаимодействие и отслеживали состояние заболевших.



Предполагается, что они начнут возвращаться на работу со следующего понедельника. Ранее сотрудники могли получить компенсацию от работодателя при подтверждении диагноза, каждый из них получит по 50 тысяч рублей.После выявления первых случаев заболевания столовая и кафе «Нэфиса» были закрыты. Договор с поставщиком питания был расторгнут.

Напомним, ранее Роспотребнадзор по РТ выявил очаг сальмонеллеза в компании «Нэфис Косметикс».