Новости Казани
· Артем Акчурин

В Казани выписали из больницы всех заболевших сотрудников «Нэфис Косметикс»

Подписаться в Telegram

Всех сотрудников «Нэфис Косметикс», заразившихся сальмонеллезом после посещения столовой предприятия, выписали из больниц в Казани.
Об этом редакции PROKAZAN рассказали в компании «Нэфис Косметикс».

Заболевшие сотрудники пробыли в медучрежденияи около двух недель после того, как были госпитализированы 15 марта.

Госпитализация продолжалась примерно неделю. Представители компании сообщили, что пациентов начали выписывать еще на прошлой неделе. За время пребывания в больнице сотрудники здравпункта «Нэфиса» поддерживали постоянное взаимодействие и отслеживали состояние заболевших.


Предполагается, что они начнут возвращаться на работу со следующего понедельника. Ранее сотрудники могли получить компенсацию от работодателя при подтверждении диагноза, каждый из них получит по 50 тысяч рублей.

После выявления первых случаев заболевания столовая и кафе «Нэфиса» были закрыты. Договор с поставщиком питания был расторгнут.

Напомним, ранее Роспотребнадзор по РТ выявил очаг сальмонеллеза в компании «Нэфис Косметикс».

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

Депутат Хинштейн: Хохорин ушел с поста главы МВД по РТ из-за племянника

Важное в РТ

57 минут назад

ВТБ вернет кешбэк с прямым начислением рублей вместо бонусов

чем обработать вентиляцию от тараканов

Лонгриды

день назад

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

народный вокал в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

На родину из Татарстана выдворили 75 иностранцев

Новости Татарстана

день назад

В Казани многодетная мать обманула 29 человек при помощи школьного чата

Новости Казани

день назад

«Рубин» за год заработал 2,14 миллиарда рублей

Новости Казани

день назад

В Казани за ночь выпала месячная норма осадков

Лонгриды

4 часа назад

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино
Лонгриды
день назад

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Новости Казани

2 минуты назад

В Казани водитель Skoda сбил двух школьниц на пешеходном переходе

Важное в РТ

57 минут назад

ВТБ вернет кешбэк с прямым начислением рублей вместо бонусов

Новости Казани

57 минут назад

В Казани выписали из больницы всех заболевших сотрудников «Нэфис Косметикс»

Новости Казани

час назад

В Казани с 30 марта стартуют сельхоз ярмарки
В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок
Новости Казани
3 дня назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Татарстана

час назад

Мухаметшин из-за болезни пропустил заседание Госсовета РТ

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане снова растет стоимость бензина

Новости Казани

2 часа назад

Казанский мост Миллениум попал в топ самых впечатляющих в России
Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.
Интересное в Казани
6 дней назад

Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.