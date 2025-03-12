В июне СберСтрахование жизни начнёт урегулировать убытки за 5 минут

Об этом сообщил вице-президент Сбера, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь на пресс-конференции, посвящённой итогам работы страхового бизнеса Сбера в 2024 году.

Развитие и внедрение передовых технологий искусственного интеллекта, а также взаимодействие с государственными органами позволяют компаниям оптимизировать процессы с точки зрения упрощения клиентского пути и повышения его качества. Так AI-модель принятия решений позволила СберСтрахованию жизни существенно сокращать срок урегулирования убытков.

Игорь Кобзарь, вице-президент Сбера, генеральный директор СберСтрахования жизни:

«Наша задача, как страховой компании, — быть рядом с человеком в трудную минуту. И в конце 2023 года мы поставили перед собой амбициозную цель — платить людям деньги по страховым случаям в максимально короткие сроки. В настоящий момент 9 из 10 случаев мы урегулируем в течение 5 дней. А с июня начнём делать это за 5 минут. К концу года 20% всех убытков будут урегулироваться в течение этого времени.

После того, как человек заявит о наступлении страхового случая на сайте, наша AI-модель проверит документы, примет решение и произведёт выплату. И всё это в течение 5 минут. Особенность AI-модели — доступность 24/7, без праздников и выходных дней».

В декабре 2023 года компания сократила срок с 30 до 11 календарных дней. А уже в январе 2024 года — с 11 до 5 календарных дней. Кроме того, начиная с августа 2023 года клиенты компании могут сообщить о страховом случае прямо на сайте компании в разделе «Заявить о страховом случае». Онлайн-ассистент поможет подать заявление за считанные минуты.