Новости Татарстана
· 16+ · Ольга Созонова

В июне СберСтрахование жизни начнёт урегулировать убытки за 5 минут

Подписаться на Дзен.канал

Об этом сообщил вице-президент Сбера, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь на пресс-конференции, посвящённой итогам работы страхового бизнеса Сбера в 2024 году.

Развитие и внедрение передовых технологий искусственного интеллекта, а также взаимодействие с государственными органами позволяют компаниям оптимизировать процессы с точки зрения упрощения клиентского пути и повышения его качества. Так AI-модель принятия решений позволила СберСтрахованию жизни существенно сокращать срок урегулирования убытков.

Игорь Кобзарь, вице-президент Сбера, генеральный директор СберСтрахования жизни:

«Наша задача, как страховой компании, — быть рядом с человеком в трудную минуту. И в конце 2023 года мы поставили перед собой амбициозную цель — платить людям деньги по страховым случаям в максимально короткие сроки. В настоящий момент 9 из 10 случаев мы урегулируем в течение 5 дней. А с июня начнём делать это за 5 минут. К концу года 20% всех убытков будут урегулироваться в течение этого времени.

После того, как человек заявит о наступлении страхового случая на сайте, наша AI-модель проверит документы, примет решение и произведёт выплату. И всё это в течение 5 минут. Особенность AI-модели — доступность 24/7, без праздников и выходных дней».

В декабре 2023 года компания сократила срок с 30 до 11 календарных дней. А уже в январе 2024 года — с 11 до 5 календарных дней. Кроме того, начиная с августа 2023 года клиенты компании могут сообщить о страховом случае прямо на сайте компании в разделе «Заявить о страховом случае». Онлайн-ассистент поможет подать заявление за считанные минуты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани...
Новости Казани
21 час назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

Лонгриды

день назад

«Они разлетелись по дороге»: в Казани такси влетело в толпу. Разбираем причины

Интересное в Казани

23 часа назад

Ак Барс Банк начисляет 30% кешбэком за покупки по кредитной карте

перекись водорода для борьбы с плесенью на стенах

Не у нас

день назад

Друзья рассказали о 37-летнем погибшем при атаке БПЛА в Домодедово

Интересное в Казани

2 дня назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

косметический ремонт под ключ в Москве

Лонгриды

20 часов назад

Сотни дронов атаковали Москву: в Казани усилили меры безопасности

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане от трубы погиб рабочий: видео с места ЧП

Не у нас

8 часов назад

В Иркутской области есть Бадарминский разлом

Не у нас

час назад

34-летняя китаянка решила сложнейшую задачу об иголке

Не у нас

день назад

Появилось видео нападения боевиков на пассажирский поезд в Пакистане
Новости Казани
2 часа назад

Казанский марафон в мае разыграет 7,4 млн рублей

Основатель марафона Вадим Янгиров подчеркнул, ч...

Новости Татарстана

24 минуты назад

В июне СберСтрахование жизни начнёт урегулировать убытки за 5 минут

Новости Казани

21 час назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

Не у нас

24 минуты назад

В Тобольске взорвался частный дом

Новости Татарстана

44 минуты назад

Татарстанцы стали чаще отдыхать на природе
В Авиастроительном районе Казани 12 марта прозв...
Новости Казани
54 минуты назад

В Авиастроительном районе Казани 12 марта прозвучала сирена: причина

Не у нас

час назад

В Турции ищут 2 блогерш из РФ и Украины за полуголую фотосессию на кладбище

Не у нас

час назад

Гастроэнтеролог рассказал о вреде тюльпанов на организм

Новости Казани

2 часа назад

MiXX от Т2 стала лидером по количеству контента на рынке подписок – исследование TelecomDaily
Стиль, уют, Казань: Madame Coco открыл первый м...
Интересное в Казани
6 дней назад

Стиль, уют, Казань: Madame Coco открыл первый магазин в городе трендов