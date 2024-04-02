В ГУ МЧС по Татарстану рассказали, как вести себя при атаке БПЛА
В ГУ МЧС по Татарстану рассказали, как именно вести себя при атаке БПЛА
pixabay.com
Во ходе атаки БПЛА по возможности следует спускаться на нижние этажи строений, однако пользоваться лифтом нельзя.
Кроме того, не рекомендуется подходить к окнам, а при обнаружении беспилотника сразу звонить по номеру «112». Об написали в телеграм-канале ГУ МЧС России.
Что делать, если вы увидели беспилотный летательный аппарат:
- Если вы в здании, то спуститесь на нижние этажи, в подвал или на парковку.
- Если вы заметили беспилотник, то не трогайте его и немедленно отойдите от него на дальнее расстояние.
- В квартире отыщите место без окон, к примеру, ванную комнату и сядте на пол.
- Если вы на улице, то укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или на парковке.
- Если атака застала вас в транспорте, то выйдите из транспорта и спрячьтесь в любое укрытие.
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