В ГУ МЧС по Татарстану рассказали, как именно вести себя при атаке БПЛА

Во ходе атаки БПЛА по возможности следует спускаться на нижние этажи строений, однако пользоваться лифтом нельзя.

Кроме того, не рекомендуется подходить к окнам, а при обнаружении беспилотника сразу звонить по номеру «112». Об написали в телеграм-канале ГУ МЧС России.

Что делать, если вы увидели беспилотный летательный аппарат: