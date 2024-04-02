Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

В ГУ МЧС по Татарстану рассказали, как вести себя при атаке БПЛА

В ГУ МЧС по Татарстану рассказали, как именно вести себя при атаке БПЛА
В ГУ МЧС по Татарстану рассказали, как вести себя при атаке БПЛА

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Во ходе атаки БПЛА по возможности следует спускаться на нижние этажи строений, однако пользоваться лифтом нельзя.

Кроме того, не рекомендуется подходить к окнам, а при обнаружении беспилотника сразу звонить по номеру «112». Об написали в телеграм-канале ГУ МЧС России.

Что делать, если вы увидели беспилотный летательный аппарат:

  • Если вы в здании, то спуститесь на нижние этажи, в подвал или на парковку.
  • Если вы заметили беспилотник, то не трогайте его и немедленно отойдите от него на дальнее расстояние.
  • В квартире отыщите место без окон, к примеру, ванную комнату и сядте на пол.
  • Если вы на улице, то укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или на парковке.
  • Если атака застала вас в транспорте, то выйдите из транспорта и спрячьтесь в любое укрытие.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

Интересное в Казани

день назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани

как закрыть вытяжки от тараканов

Новости Татарстана

6 часов назад

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Гид по скидкам Казани

4 дня назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

pr-специалисты в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Экспертиза одобрила возведение разворота на Мамадышском тракте в Казани

Новости Татарстана

день назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арене» в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

день назад

Стало известно, где именно построят «Тюбетей Tower» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Бывший президент «Рубина» возглавил чувашскую национальную автономию
Новости Татарстана
6 часов назад

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Новости Татарстана

5 минут назад

Песков заявил, что не располагает данными об участии «Талибана» в форуме в Казани

Интересное в Казани

день назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани

Новости Татарстана

час назад

Число пострадавших от атаки беспилотника выросло до 7 человек

Новости Татарстана

2 часа назад

Трамвай сошел с рельсов в Казани, изменено движение 2 маршрутов
В ГУ МЧС по Татарстану рассказали, как вести себя при атаке БПЛА
Новости Татарстана
15 минут назад

В ГУ МЧС по Татарстану рассказали, как вести себя при атаке БПЛА

Новости Татарстана

4 часа назад

Число пострадавших после атаки БПЛА на Татарстан выросло до 6 человек

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане 2 апреля 2 беспилотника атаковали общежитие «Алабуга»

Новости Татарстана

6 часов назад

В Казани 2 иномарки столкнулись на Вознесенском тракте
Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин