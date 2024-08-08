Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Госдуме против принятия закона, обязывающего татарстанцев содержать родителей

Ранее писатель Платон Беседин предложил обязать...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Федот Тумусов, первый замкомитета Государственной думы по охране здоровья сообщил татарстанскому ProGorodChelny, что российские дети и так помогает своим родителям, поэтому вводить закон, который бы стал обязывать их обеспечивать родных не нужно.

Ранее писатель Платон Беседин предложил обязать детей финансово обеспечивать родителей.

По словам чиновника, в России, в частности, в Татарстане уже сформирована традиция, по которой молодые люди помогают старшим. К тому же, все мы платим налоги, с которых, в том числе уходят деньги в Социальный Фонд. По сути, как отметил, депутат, дети уже содержат родителей.

Ранее мы писали о том, что Юрий Лоза выступил против тестирования артистов на алкоголь и наркотики.

Не так давно депутат Государственной думы Султан Хамзаев порекомендовал проверять звезд перед самими выступлениями.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Житель РТ выплатил алименты дочери, чтобы не лишиться 1-комнатной квартиры

Важное в РТ

час назад

МТС предупредит татарстанцев об утечках персональных данных

сетка из стали или полипропилена что лучше от тараканов

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане зафиксирован «смерч» из комаров

Интересное в Казани

2 дня назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости

ремонт электрической плиты индезит в Москве

Новости Татарстана

день назад

Власти Челнов объяснились за снос оград на кладбище

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане 8 августа ожидается до +27 градусов

Новости Казани

день назад

Летевший в Казань самолет экстренно сел из-за годовалого малыша

Новости Казани

6 часов назад

Утром 8 августа из-за ДТП встали трамваи

Новости Татарстана

день назад

В Челнах отец чуть не задушил 16-летнюю дочь после отказала помочь брату
Новости Татарстана
день назад

Дожди, гроза и град ожидаются в Татарстане 7 августа

Ночью в Татарстане не будет существенных осадков

Новости Казани

30 минут назад

В Казанском триатлоне примут участие 700 спортсменов из 37 регионов РФ

Новости Казани

55 минут назад

В Казани на 63-летнюю пенсионерку завели дело о дискредитации армии

Новости Татарстана

час назад

Юрий Лоза выступил против тестирования артистов на алкоголь и наркотики

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане с начала 2024 года цены на подержанные авто упали на 6%
В Госдуме против принятия закона, обязывающего ...
Новости Татарстана
10 минут назад

В Госдуме против принятия закона, обязывающего татарстанцев содержать родителей

Новости Казани

2 часа назад

Likee Party зажжет в августе в Казани

Новости Казани

6 часов назад

В аэропорту Казани терминал начнут строить уже в 2025 году

Новости Казани

6 часов назад

Президент ЮАР примет участие в саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября
Казанские веранды: топ мест для незабываемых ве...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров
У подростков Татарстана хотят забрать питбайки ...
Новости Татарстана
7 часов назад

У подростков Татарстана хотят забрать питбайки и квадроциклы на СВО