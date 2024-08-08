В Госдуме против принятия закона, обязывающего татарстанцев содержать родителей

Федот Тумусов, первый замкомитета Государственной думы по охране здоровья сообщил татарстанскому ProGorodChelny, что российские дети и так помогает своим родителям, поэтому вводить закон, который бы стал обязывать их обеспечивать родных не нужно.

Ранее писатель Платон Беседин предложил обязать детей финансово обеспечивать родителей.

По словам чиновника, в России, в частности, в Татарстане уже сформирована традиция, по которой молодые люди помогают старшим. К тому же, все мы платим налоги, с которых, в том числе уходят деньги в Социальный Фонд. По сути, как отметил, депутат, дети уже содержат родителей.

Ранее мы писали о том, что Юрий Лоза выступил против тестирования артистов на алкоголь и наркотики.

Не так давно депутат Государственной думы Султан Хамзаев порекомендовал проверять звезд перед самими выступлениями.