В Гидрометцентре Татарстана составили прогноз погоды на 4 дня

Сегодня 30 мая 2024 года, в Татарстане прогнозируется переменная облачность, дожди, грозы и град. Утром в некоторых районах будет туман. Днем температура поднимется до +26 градусов.

Ветер до 14 метров в секунду, а во время грозы 15-20 метров в секунду. Об этом рассказали в Гидрометцентре РТ.

31 мая, 1 и 2 июня в РТ ожидается +27 градусов.

31 мая может быть дождь с грозой, в первые дни лета вероятность осадков невысокая.

Ранее мы писали о том, что начало учебного года в КФУ переносят на 1 ноября из-за саммита.