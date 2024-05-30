Начало учебного года в КФУ переносят на 1 ноября из-за саммита

В КФ) начало следующего учебного года переносится на 1 ноября, пишет «БИЗНЕС Online». Причина — проведение в региональной столице саммита БРИКС.

В сообщении университета сказано, что в вузе по согласованию с Минобром России в 2024/2025 учебном году очные занятия начнутся не с 1 сентября, а с 1 ноября. Саммит состоится с 22 по 24 октября в Казани.

Также известно, что общежития для студентов в Деревне Универсиады освободят до 1 сентября, чтобы провести там ремонтные работы и подготовить строение для заселения участников саммита. Первые 2 месяца студенты будут учиться с применением дистанционных технологий.