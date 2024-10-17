Между Казанью и Лаишево ограничат движение грузовиков

В период с 20 по 24 октября 2024 года, в Лаишевском районе Республики Татарстан будет ограничено движение грузового транспорта. Об этом рассказали в администрации района. Ограничения продлятся с 06:00 до 23:00 и коснутся этих участков:

Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Казахстаном (75 километр до границы столицы Татарстана в обоих направлениях). Остальные направления можно посмотреть по ссылке.

Автовладельцам рекомендуют учитывать данные об ограничении и заранее планировать свой путь.

Ранее мы писали о том, что 17-летний подросток насмерть сбил 68-летнюю женщину в Татарстане. Известно, что молодой человек управлял транспортным средством без водительских прав. Известно, что местный житель превысил скорость и вылетел на тротуар. Все случилось в поселке Борисоглебское Республики Татарстан.