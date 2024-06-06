В аварии под Казанью пострадали 3 взрослых и 2-летний ребенок

5 июня 2024 года, на 68 километре трассы Казань — Шемордан случилось ДТП, есть потерпевшие. Об этом рассказали в ГАИ Татарстана.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Nissan, за рулем которого была 62-летняя женщина. Как итог, в аварии пострадали 4 человека, в том числе 2-летний ребенок, который был в специальном кресле. Всех госпитализировали.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Водители пострадали: машины Lexus и Audi столкнулись в Казани.