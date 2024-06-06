В аварии под Казанью пострадали 3 взрослых и 2-летний ребенок
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА
5 июня 2024 года, на 68 километре трассы Казань — Шемордан случилось ДТП, есть потерпевшие. Об этом рассказали в ГАИ Татарстана.
По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Nissan, за рулем которого была 62-летняя женщина. Как итог, в аварии пострадали 4 человека, в том числе 2-летний ребенок, который был в специальном кресле. Всех госпитализировали.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Водители пострадали: машины Lexus и Audi столкнулись в Казани.
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