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В Чистополе благодаря прокуратуре выплачен долг по зарплате

По результатам проверки работодатель компании б...

pixabay.com

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Сотрудники прокуратуры в Чистополе организовали проверку исполнения трудового законодательства в компании «Лотос».

Выяснилось, что в сентябре минувшего года работника уволили. При этом, руководитель не выплатил ему заработную плату, а также компенсацию за неиспользованные отпускные дни во время увольнения и задержку выплат в период с июля 2022 года по сентябрь прошлого года.

По результатам проверки работодатель компании был привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП России. Мужчина получил штраф - 10 тысяч рублей.

Права экс-сотрудника организации «Лотос» уже восстановлены – "потерпевшему" выплатили долг по оплате труда.

Ранее мы писали о том, что в РЖД рассказали, почему поезд Деда Мороза не поедет в Казань. Запросы от специалистов по включению их городов в маршрут следования компания старается брать в расчет.

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