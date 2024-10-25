В Чистополе благодаря прокуратуре выплачен долг по зарплате

Сотрудники прокуратуры в Чистополе организовали проверку исполнения трудового законодательства в компании «Лотос».

Выяснилось, что в сентябре минувшего года работника уволили. При этом, руководитель не выплатил ему заработную плату, а также компенсацию за неиспользованные отпускные дни во время увольнения и задержку выплат в период с июля 2022 года по сентябрь прошлого года.

По результатам проверки работодатель компании был привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП России. Мужчина получил штраф - 10 тысяч рублей.

Права экс-сотрудника организации «Лотос» уже восстановлены – "потерпевшему" выплатили долг по оплате труда.

Ранее мы писали о том, что в РЖД рассказали, почему поезд Деда Мороза не поедет в Казань. Запросы от специалистов по включению их городов в маршрут следования компания старается брать в расчет.