В РЖД рассказали, почему поезд Деда Мороза не поедет в Казань

В РЖД рассказали, почему именно в Казань не приедет поезд Деда Мороза.

В организации сообщили, что в город никто не приедет по причине сжатых сроков и больших расстояний. В этом году было решено расширить количество мест, потому эксперты думают над различными вариациями маршрутов.

В 2024 году в России празднуется 50-летие БАМа, потому путь решили начать с 0 километра магистрали, а именно со ст. Тайшет. Состав направится на восток. Если погода будет благоприятная, то вагоны доедут до острова Сахалин. За 54 дня поезд может преодолеть практически 30 тыс. км.

Запросы от специалистов по включению их городов в маршрут следования компания старается брать в расчет.

Ранее мы писали о том, что в Казани 25 октября 2024 года, возможны ограничения движения. Об этом рассказали в телеграм-канале администрации Казани.