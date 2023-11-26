В Челнах закупили 305 тонн продуктов на 18 млн рублей

На ярмарку в Челнах было доставлено более 305 тонн товаров для предстоящих ярмарок.

Продажи проходили на разных площадках: Набережная имени Г. Тукая (перед стадионом «Строитель»), Ипподром и агропромышленный парк «Южный». Общая стоимость всех товаров превысила 18 миллионов рублей. Жители имели возможность приобрести мясо, муку, яйца, масло и другие продукты по доступным ценам.

Представители пресс-службы отметили, что следующие ярмарки пройдут 2 декабря на ранее утвержденных торговых площадках.