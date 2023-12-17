В Челнах к Новому году украсили автобусы

Набережные Челны активно украшают и подготавливают город к Новому году. Украшением также стал и общественный транспорт. Автобусы были оборудованы новогодними украшениями, гирляндами и елочными ветками.

По сообщению в МУП «Горкоммунхоз», автобусы автограда будут радовать глаза граждан до окончания новогодних праздников.

На данный момент по городу на маршрутных линиях работают 24 автобуса «НЕФАЗ», а в скором времени планируется добавить еще порядка 46 автобусов.