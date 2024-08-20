В Челнах девушки получили переломы после катания на карусели

В Набережных Челны 2 девушки хотели быстро и с ветерком покататься на карусели. Однако вместо обычного способа раскрутки они решили использовать двигатель электрического самоката.

В телеграм-канале "Регион116 Казань | Region116 Kazan" появилось видео, на котором видно, как одна из них вылетела почти сразу, а вторая осталась в жутком положении в карусели.

В результате, у одной девушки диагностированы переломы рук и сотрясение мозга, а у второй перелом копчика и ребра.

Ранее мы писали о том, что 38-летний победитель шоу «Взвешенные люди» из Казани внезапно умер из-за остановки сердца.

Известно, что всего за 16 недель при участии в шоу местный житель смог перебороть себя и похудеть на 54 килограмма. Через некоторое время он устроился тренером в фитнес-центр Казани, местный житель помогал другим людям сбрасывать вес.