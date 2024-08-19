В Казани курьер спас девушку от агрессора

Молодой человек в Казани привез заказ к многоквартирному дому на ул. Чишмяле, когда увидел около подъезда даму, которая по мобильнику говорила сотрудникам полиции, что ей кто-то угрожает убийством.

Внезапно к ней пришел мужчина и принялся заламывать руку. Тогда-то курьер среагировал быстро и задержал агрессора, пишет "Вечерняя Казань".

Ранее мы писали о том, что 38-летний победитель шоу «Взвешенные люди» из Казани умер из-за остановки сердца. Известно, что всего за 16 недель при участии в шоу местный житель смог перебороть себя и похудеть на 54 килограмма. Через некоторое время он устроился тренером в фитнес-центр Казани, местный житель помогал другим людям сбрасывать вес. Еще 16 августа, у него на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" была опубликована фотография со скорбным текстом: «Помним, любим, скорбим...».