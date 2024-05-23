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В Царицыно построят кольцевую развязку

В поселке Царицыно в Казани запланировано создание кольцевого движения для разгрузки перекрестка улицы Академика Губкина и Проспекта Победы. П

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В поселке Царицыно в Казани запланировано создание кольцевого движения для разгрузки перекрестка улицы Академика Губкина и Проспекта Победы. Проект находится на стадии антикоррупционной экспертизы.

По данным документа, новый участок автодороги пройдет от улицы Коновалова до моста через реку Ноксу. Дорога будет двух- или трехполосной, шириной 3,5 метра, а тротуары – 1,5-2,2 метра.

Предполагаемая скорость на дороге составит 40 километров в час. Для строительства участков дороги будут заняты по улицам 1-я Владимирская и Академика Губкина.

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