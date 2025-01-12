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В Буинском районе Татарстана ветеран отпраздновал своё 105-летие

Ветеран Рауф Тухфатуллин, житель Буинского райо...

buinsk-tat.ru

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Ветеран Рауф Тухфатуллин, житель Буинского района, 5 января отпраздновал своё 105-летие. Юбилейная дата была отмечена с семьёй, куда были приглашены родные и друзья, а также администрация.

Однако столь внушительное количество лет не мешает Рауфу Тухфатуллину сохранить бодрость и активность: он сам готовит пищу, ежедневно выполняет физические упражнения и придерживается установленного режима дня.

На праздновании присутствовал первый замглавы района Ильдар Еремеев, который выразил искренние поздравления и подарил имениннику памятную открытку от Президента РФ.

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