В Буинском районе Татарстана ветеран отпраздновал своё 105-летие

Ветеран Рауф Тухфатуллин, житель Буинского района, 5 января отпраздновал своё 105-летие. Юбилейная дата была отмечена с семьёй, куда были приглашены родные и друзья, а также администрация.



Однако столь внушительное количество лет не мешает Рауфу Тухфатуллину сохранить бодрость и активность: он сам готовит пищу, ежедневно выполняет физические упражнения и придерживается установленного режима дня.



На праздновании присутствовал первый замглавы района Ильдар Еремеев, который выразил искренние поздравления и подарил имениннику памятную открытку от Президента РФ.