В Бугульме Татарстана 46-летнего мужчину обвиняют в избиении знакомого до смерти

В Бугульме Татарстана было возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве 47-летнего мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону в своем телеграм-канале.

Все случилось 6 апреля 2024 года в квартире на ул. Воровского, где мужчины пили вместе алкоголь.

По данным следствия, между приятелями вспыхнула ссора из ревности. Как итог, фигурант нанес пострадавшему несколько ударов по голове, а затем скрылся. Потерпевший умер, его тело нашел только через 3 дня брат.

Сейчас следствие продолжает выяснять все обстоятельств произошедшего. Обвиняемому могут выбрать меры пресечения в виде заключения под стражу.

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