В Чистопольском районе Татарстана 11 апреля пешеход погиб под колесами иномарки

Вечером, 11 апреля 2024 года, на 3 км трассы «Чистополь – Нижнекамск» в Чистопольском районе Татарстане случилась авария.

39-летний водитель Honda наехал на 62-летнего человека, который шел по дороге в темное время суток. Об этом сообщили в ГИБДД по Татарстану.

От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.

Ранее мы писали о том, что в Приволжском районе Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией. Ситуацию контролируют правоохранители, которые продолжают разбирательство погони.