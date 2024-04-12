В Чистопольском районе Татарстана 11 апреля пешеход погиб под колесами иномарки

В Чистопольском районе 62-летний пешеход погиб под колесами иномарки
ГИБДД Татарстан
Вечером, 11 апреля 2024 года, на 3 км трассы «Чистополь – Нижнекамск» в Чистопольском районе Татарстане случилась авария.
39-летний водитель Honda наехал на 62-летнего человека, который шел по дороге в темное время суток. Об этом сообщили в ГИБДД по Татарстану.
От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.
Ранее мы писали о том, что в Приволжском районе Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией. Ситуацию контролируют правоохранители, которые продолжают разбирательство погони.
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