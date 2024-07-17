В Альметьевске восстановили работу троллейбусов после замыкания

Тяговая подстанция отключилась по причине короткого замыкания.

В Альметьевске специалисты возобновили движение общественного транспорта. Об этом рассказали в администрации.

Эксперты сообщили, что служба энергетического хозяйства МУП «АТУ» провела все необходимые работы по фиксировании причин отключения объекта. К счастью, специалисты нашли участок повреждения – отходящий кабель от сети.

Для исследования были привлечены к работе сотрудники электролаборатории, которые и нашли проблемный участок.

Ранее мы писали о том, что часть улицы Фучика перекроют с 25 июля 2024 по 27 февраля 2026. Ранее в региональной столице уже не раз на длительное время перекрывали часть ул. Фучика ради строительства метро.

Цена работ - около 40 млрд рублей. Кроме того, не так давно говорилось, что на развитие метро из бюджета РТ с 2024 по 2027 годы выделят 4 млрд рублей.