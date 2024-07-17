Часть улицы Фучика перекроют с 25 июля 2024 по 27 февраля 2026

В Казани примерно на 1,5 года закроют часть ул. Фучика. Об этом рассказали в администрации города.

Причина - возведение 2-ой ветки метрополитена. Ограничения продлятся с 25 июля 2024 года по 27 февраля 2026 года. Так, часть дороги от улицы Фучика, 42 до пересечения Зорге и еще от Зорге до дома №84 по такой же улице будет перекрыта.

Ранее в региональной столице уже не раз на длительное время перекрывали часть ул. Фучика ради строительства метро.

Цена работ - около 40 млрд рублей. Кроме того, не так давно говорилось, что на развитие метро из бюджета РТ с 2024 по 2027 годы выделят 4 млрд рублей.

Ранее мы писали о том, что средняя заработная плата медиков за 6 месяцев текущего года - 100 800 рублей, а средний медперсонал получает около 56 200 рублей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РТ.