В Альметьевске появится кинологический комплекс: его название

В Альметьевске специалисты определились с названием кинологического комплекса. Местные жители выбирали для нового общественного пространства на книжном фестивале «Смена». Об этом рассказали в администрации города.

Теперь, участок для игр с собаками будет называться «Спутник Махмай». Территория будет оформлена в космической тематике.

Эксперты рассказали, что это отсылка к животным-космонавтам, которые внесли огромный вклад в этой сфере. «Махмай» – так нежно называют собак в деревнях Татарстана. Кроме того, это имя встречается в стихотворении татарского поэта Габдуллы Тукая.

В кинокомплекс можно будет прийти уже в начале сентября текущего года. Напомним, пространство располагается на перекрёстке ул. Бигаш и пр.Зарипова.

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