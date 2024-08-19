Под Нижнекамском может появиться логистический хаб

Трубный завод Челнов хочет возвести портовый логистический хаб. Строение появится в Афанасовском сельском поселении. Об этом говорится в администрации города.

Возможно, что в логоцентре будут принимать, разгружать и складировать грузы, которые начнут приходить по ж/д, речным и автомобильным маршрутам. Кроме того, внутри может быть организовано производство, перевалка металлопроката и так далее.

Ранее мы писали о том, что на пр. Хусаина Ямашева в Челнах был закрыт хостел по просьбе сотрудников прокуратуры по Республике Татарстана.

Проверку правоохранители организовали с работниками МЧС после одной жалобы. Предприниматель решил не устранять все выявленные экспертами недочеты, именно по этой причине прокуратура через судебную инстанцию добилась временной остановки деятельности хостела. В чем дело?