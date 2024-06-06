В 69 лет умер экс-директор Казанского хлебозавода №3 Джавидин Кафаров

Умер 69-летний экс-начальник Вахитовского РУВД, полковник милиции в отставке и бывший генеральный директор

Казанского хлебозавода №3 Джавидин Кафаров. Об этом «Татар-информу» подтвердили свои источники.

По данным издания, мужчина ушел из жизни в 7-й городской больнице.

Джавидин Кафаров 17 лет был во главе Вахитовского районного управления внутренних дел.

В 2005 году устроился гендиректором Казанского хлебозавода №3. В феврале 2023 года мужчина покинул пост по своему желанию. Затем он стал советником гендиректора «Холдинговой компании „Ак Барс“».

Кроме того, умерший был в экспертной группе общественного совета при МВД Татарстана.