В 69 лет умер экс-директор Казанского хлебозавода №3 Джавидин Кафаров
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Умер 69-летний экс-начальник Вахитовского РУВД, полковник милиции в отставке и бывший генеральный директор
Казанского хлебозавода №3 Джавидин Кафаров. Об этом «Татар-информу» подтвердили свои источники.
По данным издания, мужчина ушел из жизни в 7-й городской больнице.
Джавидин Кафаров 17 лет был во главе Вахитовского районного управления внутренних дел.
В 2005 году устроился гендиректором Казанского хлебозавода №3. В феврале 2023 года мужчина покинул пост по своему желанию. Затем он стал советником гендиректора «Холдинговой компании „Ак Барс“».
Кроме того, умерший был в экспертной группе общественного совета при МВД Татарстана.
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