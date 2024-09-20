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В 3 районах Татарстана сменили глав

43-летний Айрат Фатхуллин встал во главе Тюлячи...

pixabay.com

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В 3 районах РТ появились руководителей, которые были избраны в Государственный совет Республики Татарстан.

В Лениногорском районе теперь Марат Гирфанов, заместитель Тимур Нагуманов. Специалиста представлял директор аппарата главы Татарстана Асгат Сафаров.

43-летний Айрат Фатхуллин встал во главе Тюлячинского района. Ранее он трудился заместителем главы. Чиновник является уроженцем Сабинского района. Глава Аксубаевского района - Алмаз Мингулов, который раньше был в комитете по экономике и промышленности региона и комитете экономразвития региональной столицы. С 2022 года специалист был проректором КФУ.

Ранее мы писали о том, что ведущая «Ак Барс Шоу» представит РФ на конкурсе красоты в Турции.
В 2023 году представительницей Российской Федерации была уроженка Республике Татарстана Рамина Пронина.

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