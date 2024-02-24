В 2024 году в РТ проведут капремонт 669 многоквартирных домов

В текущем году в Татарстане планируется капитальный ремонт 669 многоквартирных домов, с расходами, выделяемыми на эти работы, составляющими почти 7 миллиардов рублей. Об этом информировал Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Марат Айзатуллин, во время совещания, проведенного в здании Правительства РТ.

Докладчик подчеркнул, что к настоящему моменту уже выбраны контрактные организации для 611 многоквартирных домов.

Видеоконференция, состоявшаяся с участием всех муниципальных районов республики, была организована Премьер-министром Татарстана Алексеем Песошином, по информации пресс-службы РАИСА РТ.