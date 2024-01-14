Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В 2023 году в РТ отстранили 13 арбитражных управляющих

Подписаться в Telegram

В 2023 году в Татарстане были исключены из числа арбитражных управляющих 13 специалистов, которые допустили серьезные или повторные нарушения закона. Об этом сообщило управление Росреестра по республике.

За год было рассмотрено 570 жалоб на деятельность (или бездействие) специалистов при проведении процедуры банкротства. По данному вопросу было составлено 184 протокола об административных правонарушениях. Все заявления переданы в арбитражный суд.

Всего вынесено 154 судебных акта, из которых в 8 случаях нарушители были оштрафованы.

По данным управления, в настоящее время на территории Татарстана работает 500 арбитражных управляющих в саморегулируемых организациях.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани за 2023 год на дорогах погибли 37 человек

Новости Татарстана

11 часов назад

В Казани умер бывший директор муниципального дорожного предприятия

есть ли какие сетки на вентиляцию от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Вероника Степанова отказалась бежать спринт на этапе Кубка России в Казани

Полезное

2 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

гравировка на кольце стоимость в Москве

Новости Татарстана

день назад

На Казанке построят детский парк за счет республиканского бюджета

Новости Татарстана

день назад

Строительство нового театра им. Камала обойдется в 13 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане назвали самый популярный участок трассы М-12 в новогодние праздники

Новости Казани

7 часов назад

Стали известны предварительные причины пожара в «Астории»
Лонгриды
3 дня назад

«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане

«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане

Новости Татарстана

час назад

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Нижнекамской ТЭЦ-2

Новости Татарстана

2 часа назад

Минниханов принял участие в популярном тренде о путешествиях

Новости Татарстана

2 часа назад

Голкипер Акмурзин может вернуться в казанский «Рубин»

Новости Татарстана

2 часа назад

Казань оказалась в тройке городов лидеров для новогодних путешествий
«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников
Лонгриды
6 дней назад

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане за 2023 год было отстранено 13 арбитражных управляющих

Новости Казани

7 часов назад

Стали известны предварительные причины пожара в «Астории»

Новости Татарстана

8 часов назад

Более 70 млн рублей уйдёт на содержание дорог в Авиастроительном районе Казани 
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый