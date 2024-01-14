В 2023 году в РТ отстранили 13 арбитражных управляющих

В 2023 году в Татарстане были исключены из числа арбитражных управляющих 13 специалистов, которые допустили серьезные или повторные нарушения закона. Об этом сообщило управление Росреестра по республике.

За год было рассмотрено 570 жалоб на деятельность (или бездействие) специалистов при проведении процедуры банкротства. По данному вопросу было составлено 184 протокола об административных правонарушениях. Все заявления переданы в арбитражный суд.

Всего вынесено 154 судебных акта, из которых в 8 случаях нарушители были оштрафованы.

По данным управления, в настоящее время на территории Татарстана работает 500 арбитражных управляющих в саморегулируемых организациях.