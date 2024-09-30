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Мэр Нижнекамска Муллин хочет готовить детей к работе с детского сада

Профориентационные беседы следует начинать с де...

pixabay.com

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Глава Нижнекамска сообщил, что учебные программы следует изменить, учитывая необходимость воспитания экспертов в транспортной области, БПЛА и авиации.

В настоящее время идет работа с минобром РТ и промпредприятиями. По информации градоначальника, для корректирования программы требуется помощь компаний из Нижнекамска. Мэр также добавил, что в 2025 году в планах уже выйти с конкретными цифрами и заказами на подготовку специалистов.

Профориентационные беседы следует начинать с детсада, уверен Рамиль Муллин. Якобы детям надо донести, что сам хлеб на дереве растет.

В Нижнекамске уже идет ремонт и переформатирование комплекса школ №35, 7, детского сада №83 и ДЭБЦ. Строения будут территорией для подготовки в развитии химии, физики, математики и других сфер.

Ранее мы писали о том, что в дома Набережных Челнов придет тепло с 30 сентября.

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