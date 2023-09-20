Ужесточили законодательство: в Татарстане не хватает поваров и барменов из-за оттока мигрантов

В общепите Татарстана не хватает поваров и барменов из-за оттока мигрантов

В Татарстане в области общепита наблюдается дефицит специалистов, в особенности поваров. Рестораны заявляют, что штат не укомплектован на 20-30% на данный момент. На одного специалиста приходится по три-пять предложений о работе, сообщает «РБК Татарстан».

Основатель коктейль-бара ReLab Family Артур Галайчук связал такую тенденцию с оттоком мигрантов из страны, который был вызван ужесточением законодательства и ростом курса доллара. Он отметил, что в его заведении в последние три года не было трудоустроено ни одного иностранца.

Также, как отмечает Галайчук, мигранты, которые ранее составляли большую часть рабочей силы в Москве и Санкт-Петербурге, уезжают, что также оказывает определенное влияние на рынок.