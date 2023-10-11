Увеличить срок давности и распространить на уехавших: в Татарстане предложили внесли правки в КоАП

Госсовет РТ планирует наказывать уехавших из России дистанционно

Татарстан хочет предложить Госдуме предусмотреть в Кодексе административных правонарушений РФ возможность наказывать тех, кто ранее покинул Россию, за злоупотребление свободой слова, экстремизм и дискредитацию армии РФ. Помимо того, депутаты РТ считают, что необходимо увеличить срок давности по этим статьям до двух лет, сообщает «Ъ».

Накануне, 10 октября, комитет по законности и правопорядку Госсовета РТ одобрил проект этих правок в КоАП. Его могут направить в Госдуму уже в октябре, когда Госсовет РТ на сессии одобрит данную инициативу.

Парламентарии также считают необходимым предусмотреть и возможность привлечения к ответственности уехавших по:

ч. 9, 10 и 11 ст. 13.15 КоАП (распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественному порядку или помехи для инфраструктуры);

ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды);

ст. 20.3.3 (дискредитация Вооруженных сил РФ);

ч. 3–5 ст. 20.1 (оскорбление главы государства, чиновников и государственных символов);

ст. 20.3.2 (публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ);

ст. 20.3.4 (призывы к введению ограничительных мер против РФ и ее граждан).

В статье же 29.5 КоАП (место рассмотрения дела об административном правонарушении) депутаты предлагают уточнить, что дела по всем вышеперечисленным статься «рассматриваются по месту выявления».

Напомним, что во всем статьям сейчас предусмотрены крупные штрафы, а по некоторым также и исправительные работы.