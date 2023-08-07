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Увеличилась на 16%: стала известна средняя заработная плата по Татарстану на данный момент

Средняя зарплата в Татарстане в 2023 году превысила 57 тысяч рублей
Увеличилась на 16%: стала известна средняя заработная плата по Татарстану на данный момент

Яна Лаушкина

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Средняя месячная заработная плата жителей республики Татарстан за январь-май 2023 года увеличилась и достигла 57,4 тысяч рублей. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, это на 16,4% выше. Такие данные были опубликованы специалистами Татарстанстата в отчете о социально-экономическом положении в РТ.

В ведомстве сообщили, что расчет зарплаты проводился по начисления работников предприятия и организаций, включая и малый бизнес. Реальные же заработные платы, с учетом индекса потребительских цен и тарифы на товары и услуги, увеличилась на 10,8%.

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