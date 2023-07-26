Увековечила память: в Казани открылась новая мемориальная композиция

Новая мемориальная композиция открылась на улице Клары Цеткин у дома №10 в Казани

В Казани на фасаде дома №10 на улице Клары Цеткин прошло торжественное открытие мемориальной композиции, которая увековечила память академика Игоря Курчатова, Героя СССР Владимира Иовлева и завода «Серп и Молот».

Композиция была установлена за счет средств представителя Совета Ветеранов Казани Гарафутдина Хисамутдинова, при содействии администрации Кировского и Московского района и Министерства культуры РТ. Автор мемориала - скульптор Зульфия Мухамедьянова.

До этого Рустамом Миннихановым была октрыта мемориальная доска в честь Шаляпина и Горького в Казани. Минниханов отметил, что их объединяла любовь в Родине, народу и искусству.