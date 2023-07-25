Установят сразу два рекорда: в Татарстане пройдет фестиваль «Скорлупино» с перетягиванием трактора

В Татарстане на фестивале «Скорлупино» 30 июля планируют установить новые рекорды

На VII Всероссийском фестивале «Скорлупино» в Пестречинском районе 30 июля будут установлены два рекорда, рассказал организатор Наиля Тазиева на пресс-конференции в «Татар-инофрме». С ее слов, один из рекордов - масштабный хоровод, который будет составлен гостями праздника. Второй - перетягивание трактора пауэрлифтерами или бодибилдерами.

Со слов организаторов, в хороводе примут участие самое больше количество национальностей, проживающих в Татарстане. Больше ста тысяч рублей смогут получить победители взрослых соревнования, а также больше 40 тысяч рублей из призового фонда будут направлены на детских игры. Помимо этого, организаторы отметили, что официально зафиксировать рекорд и попасть в Книгу рекордов России стоит 200 тысяч рублей.