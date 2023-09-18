Ускоряется уже второй месяц: в Татарстан фиксируется рост цен на легковые автомобили

В Татарстане в 2023 году фиксируется рост цен на легковушки

В Татарстане в августе 2023 года был зафиксирован рост цен на легковые автомобили - в годовом выражении он составил 4,38% после 2,73%, которые фиксировались в июле. Такие данные были приведены отделением Банка России - Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Центрального банка на основе информации Росстата.

Отмечается, что рост цен на легковые машины в Татарстане ускоряется уже второй месяц подряд. В июне 2023 года они подешевели по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года на 0,72%.

В январе 2023 года рост цены в годовом выражении на легковые автомобили в РТ оценивался в 22,15%, а в феврале он составлял 19,55%. В марте, апреле и мае было зарегистрировано снижен цен по сравнению с аналогичными месяцами 2022 года.