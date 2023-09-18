Усилится роль Академии наук РТ: в республике утвердили членов президиума Академии наук
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В Татарстане были утверждены члены президиума ГБУ «Академии наук республики Татарстан». Указ, соответствующий данному решению, был подписан главой региона Рустамом Миннихановым.
Членами президиума был утверждены:
- Эдвард Абдуллазянов - ректор Казанского энергетического университета;
- Ирада Аюпова - министр культуры;
- Айрат Зарипов - председатель Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам;
- Тимур Алибаев - ректор КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ;
- Рафис Бурганов - ректор «Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма»;
- Марат Зяббаров - заместитель премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ;
- Ленар Сафин - ректор КФУ;
- Алексей Калачев - директор Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук»;
- Марсель Миннуллин - министр здравоохранения РТ;
- Юрий Казаков - ректор КНИТУ;
- Родион Карпов - заместитель министра промышленности и торговли РТ;
- Лейла Фазлеева - заместитель премьер-министра Татарстана;
- Фарит Ханифов - министр транспорта и дорожного хозяйства РТ;
- Ильсур Хадиуллин - министр образования и науки РТ;
- Мидхат Шагиахметов - заместитель премьер-министра Татарстана — министр экономики РТ;
- Айрат Хайруллин - министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ.
Президиум был утвержден с целью усиления роли Академии наук Татарстана в решении задач социально-экономического развития республики, обеспечения его взаимодействия с органами госвласти и оказания содействия со стороны правительства РТ.