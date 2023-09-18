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· Полина Модестова

Усилится роль Академии наук РТ: в республике утвердили членов президиума Академии наук

В Татарстане в сентябре 2023 года утвердили членов президиума Академии наук республики
Усилится роль Академии наук РТ: в республике утвердили членов президиума Академии наук

pixabay

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В Татарстане были утверждены члены президиума ГБУ «Академии наук республики Татарстан». Указ, соответствующий данному решению, был подписан главой региона Рустамом Миннихановым.

Членами президиума был утверждены:

  • Эдвард Абдуллазянов - ректор Казанского энергетического университета;
  • Ирада Аюпова - министр культуры;
  • Айрат Зарипов - председатель Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам;
  • Тимур Алибаев - ректор КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ;
  • Рафис Бурганов - ректор «Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма»;
  • Марат Зяббаров - заместитель премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ;
  • Ленар Сафин - ректор КФУ;
  • Алексей Калачев - директор Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук»;
  • Марсель Миннуллин - министр здравоохранения РТ;
  • Юрий Казаков - ректор КНИТУ;
  • Родион Карпов - заместитель министра промышленности и торговли РТ;
  • Лейла Фазлеева - заместитель премьер-министра Татарстана;
  • Фарит Ханифов - министр транспорта и дорожного хозяйства РТ;
  • Ильсур Хадиуллин - министр образования и науки РТ;
  • Мидхат Шагиахметов - заместитель премьер-министра Татарстана — министр экономики РТ;
  • Айрат Хайруллин - министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ.

Президиум был утвержден с целью усиления роли Академии наук Татарстана в решении задач социально-экономического развития республики, обеспечения его взаимодействия с органами госвласти и оказания содействия со стороны правительства РТ.

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