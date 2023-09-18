Усилится роль Академии наук РТ: в республике утвердили членов президиума Академии наук

В Татарстане в сентябре 2023 года утвердили членов президиума Академии наук республики

В Татарстане были утверждены члены президиума ГБУ «Академии наук республики Татарстан». Указ, соответствующий данному решению, был подписан главой региона Рустамом Миннихановым.

Членами президиума был утверждены:

Эдвард Абдуллазянов - ректор Казанского энергетического университета;

- ректор Казанского энергетического университета; Ирада Аюпова - министр культуры;

- министр культуры; Айрат Зарипов - председатель Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам;

- председатель Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам; Тимур Алибаев - ректор КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ;

- ректор КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ; Рафис Бурганов - ректор «Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма»;

- ректор «Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма»; Марат Зяббаров - заместитель премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ;

- заместитель премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ; Ленар Сафин - ректор КФУ;

- ректор КФУ; Алексей Калачев - директор Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук»;

- директор Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук»; Марсель Миннуллин - министр здравоохранения РТ;

- министр здравоохранения РТ; Юрий Казаков - ректор КНИТУ;

- ректор КНИТУ; Родион Карпов - заместитель министра промышленности и торговли РТ;

- заместитель министра промышленности и торговли РТ; Лейла Фазлеева - заместитель премьер-министра Татарстана;

- заместитель премьер-министра Татарстана; Фарит Ханифов - министр транспорта и дорожного хозяйства РТ;

- министр транспорта и дорожного хозяйства РТ; Ильсур Хадиуллин - министр образования и науки РТ;

- министр образования и науки РТ; Мидхат Шагиахметов - заместитель премьер-министра Татарстана — министр экономики РТ;

- заместитель премьер-министра Татарстана — министр экономики РТ; Айрат Хайруллин - министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ.

Президиум был утвержден с целью усиления роли Академии наук Татарстана в решении задач социально-экономического развития республики, обеспечения его взаимодействия с органами госвласти и оказания содействия со стороны правительства РТ.