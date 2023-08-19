Ураган возможен: профессор КФУ рассказал, к какой погоде готовиться на выходных

19 и 20 августа возможны опасные погодные явления. Всё из-за резких перепадов температур. Об этом рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев.



Гидрометцентр Татарстана предупредил, что на территории республики в субботу ожидаются грозы с ветром до 20 м\с и градом. Подобных погодных явлений и резких перепадов температур стоит опасаться, так недавно, 29 июля погибло 8 татарстанцев на озере Яльчик в Марий Эл в результате мощного урагана. Кроме того, у зданий срывало кровлю, а на машины падали деревья.