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Умер глава совхоза «Гигант» Тукаевского района Риф Имамов

Мужчина являлся почетным гражданином района

Администрация Тукаевского района

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После длительной болезни умер директор компании «Гигант» Риф Имамов. Об этом рассказали в мэрии Тукаевского района Татарстана в телеграм-канале.

По информации «Спарк-Интерфакс», совместное хозяйство «Гигант» специализируется на смешанном сельхозе. В частности, сотрудники агрофирмы выращивают самые разные сельхоз культуры.

Мужчина являлся почетным гражданином района. В 2012 году Имамов предложил пожертвовать участок земли площадью 323 га для семей с детьми из Челнов.

Джаназа-намаз пройдет сегодня, 10 сентября 2024 года, в мечети «Тауба» в 10 часов утра в Набережных Челнах. Гражданская панихида состоится в 10.30 на площади у сельского ДК в п. Новый.

Ранее мы писали о том, что в 64 года не стало художника, дизайнера Дмитрий Кринари. Об этом стало известно из группы детского лагеря «Археос» в социальной сети.

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