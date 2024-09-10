Умер глава совхоза «Гигант» Тукаевского района Риф Имамов

После длительной болезни умер директор компании «Гигант» Риф Имамов. Об этом рассказали в мэрии Тукаевского района Татарстана в телеграм-канале.

По информации «Спарк-Интерфакс», совместное хозяйство «Гигант» специализируется на смешанном сельхозе. В частности, сотрудники агрофирмы выращивают самые разные сельхоз культуры.

Мужчина являлся почетным гражданином района. В 2012 году Имамов предложил пожертвовать участок земли площадью 323 га для семей с детьми из Челнов.

Джаназа-намаз пройдет сегодня, 10 сентября 2024 года, в мечети «Тауба» в 10 часов утра в Набережных Челнах. Гражданская панихида состоится в 10.30 на площади у сельского ДК в п. Новый.

Ранее мы писали о том, что в 64 года не стало художника, дизайнера Дмитрий Кринари. Об этом стало известно из группы детского лагеря «Археос» в социальной сети.