Умер автор идеи герба РТ Назым Ханзафаров

Ушел из жизни Назым Ханзафаров, доктор филологических наук и автор идеи государственного герба республики Татарстан. Ему было 86 лет.

По информации его сына, Ильшата Ханзафарова, прощание состоится 2 января в 11 часов по адресу Сибирский тракт, 31А. Назым Ханзафаров будет похоронен в его родных Больших Кайбицах.

Назым Ханзафаров, был доктор филологических наук, литературовед, автор идеи государственного герба республики Татарстан, родился 12 сентября 1937 года в селе Большие Кайбицы Кайбицкого района.