Улетела в Европу и начала новую жизнь: в РТ приставы за год взыскали больше 700 млн долгов по алиментам

С начала 2023 года приставы Татарстана взыскали более 700 млн долгов по алиментам

Приставы Татарстана с начала 2023 года взыскали больше 701 миллиона рублей долгов по алиментам, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов. Это на 259 миллиона рублей больше, нежели в аналогичный период прошлого, 2022, года.

В ведомстве также обратили внимание, что законом на родителей была возложена обязанность содержать своих несовершеннолетних детей, из которой следует, что родителям необходимо обеспечивать детей питанием, одеждой, отдыхом, необходимым лечение, игрушками и другими вещами. В том случае, если родители не справляются со своими обязанностями, алименты на содержание детей взыскиваются в судебном порядке.

Так, мать из Татарстана погасила долги по алиментам, чтобы вернуться за границу. Родительница, родом из Агрызского района Татарстана, после развода уехала в Европу и начала новую жизнь. Когда она, спустя время, вернулась в Россию, чтобы решить некоторые дела, и спустя время собралась в Дубай, то узнала, что ей ограничили выезд за пределы России - связано это с неоплатой алиментов. В результате женщина оплатила всю задолженность в размере 300 тысяч рублей.