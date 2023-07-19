Улаживал вопросы с правоохранителями: экс-следователь РТ обвиняется во взятке и крышевании кафе

Экс-следователя ГСУ МВД по РТ обвиняют в крышевании кафе Stifler’s Mom и получении взятки

Бывший следователь главного следственного управления МВД по Татарстану Олег Кирюхин попал под прицел силовиков. Как сообщает «БИЗНЕС Online», в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки».

Рассматривать уголовное дело по существу Советский районный суд Казани начал во вторник, 18 июля. Как удалось выяснить, в деле экс-следователя фигурируют два эпизода. Один из них связан с крышеванием кафе Stifler’s Mom, расположенного на Чистопольской. Предполагается, что заведение было открыто другом Кирюхина, который попросил следователя оказать ему помощь в улаживании вопросов с правоохранительными органами. За это он мог пользоваться баром кафе и курить кальян бесплатно.

Правоохранитель воспользовался своей должностью в июле 2021 года. Когда оперативники УБЭП выявили факт курения кальная в кафе, туда наведался участковый, чтобы составить административный протокол. Олег Кирюхин настоятельно просить составить протокол об административном нарушении в отношении физического лица, в результате чего сумма штрафа могла стать в десять раз меньше.

Второй эпизод связан с попыткой Олега Кирюхина ограничить с ознакомлением с материалами фигурантку по делу, которое было в его производстве. Он намекнул, что женщина может получить материалы, если «поднимет ему настроение», указывая на банковскую карту. Следователь получил 25 тысяч рублей.